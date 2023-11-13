Унаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Дивіться також Удар по будівлі ОВА у Харкові: суд виніс вирок коригувальнику атаки
Росіяни завдали масованого удару по Херсону
Зауважимо, що о 14:40 Прокудін інформував, що Херсон перебуває під масованим вогнем російських військових.
Наслідки обстрілу Херсона з боку росіян / Фото Олександр Прокудін і прокуратура
Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі
Херсонська обласна прокуратура інформує, що внаслідок обстрілу середмістя Херсона є загиблі та поранені.
Повідомляється, що о 14:15 росіяни з РСЗВ та артилерії здійснили масований обстріл середмістя Херсона.
Жертвами атаки окупантів стали двоє людей: 45-чоловік та 62-річна жінка. Обидва у момент обстрілу перебували на вулиці. Наразі відомо про ще сімох потерпілих.
У зону ураження потрапило і подвір'я однієї з лікарень міста, де були повністю знищені три автомобілі, серед яких карета швидкої допомоги.
Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, газопровідна мережа.
Росія вдарила по автівці в Херсоні
Російські військові опівдні 13 листопада в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду.
Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини.
Попередньо, у дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості.
Росіяни обстріляли Херсон у річницю звільнення міста
- У річницю звільнення Херсона російські окупанти здійснили масований обстріл міста.
- На мирні населені пункти окупанти випустили 343 снаряди з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів, авіації та БпЛА.
- Внаслідок ворожого артобстрілу центру міста був поранений поліцейський та пошкоджений службовий автомобіль. Також отримали поранення 3 жінки віком 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення.
- Двічі протягом доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. Унаслідок вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів.