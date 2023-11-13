Унаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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Росіяни завдали масованого удару по Херсону

Зауважимо, що о 14:40 Прокудін інформував, що Херсон перебуває під масованим вогнем російських військових.

Наслідки обстрілу Херсона з боку росіян / Фото Олександр Прокудін і прокуратура

Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі

Херсонська обласна прокуратура інформує, що внаслідок обстрілу середмістя Херсона є загиблі та поранені.

Повідомляється, що о 14:15 росіяни з РСЗВ та артилерії здійснили масований обстріл середмістя Херсона.

Жертвами атаки окупантів стали двоє людей: 45-чоловік та 62-річна жінка. Обидва у момент обстрілу перебували на вулиці. Наразі відомо про ще сімох потерпілих.

У зону ураження потрапило і подвір'я однієї з лікарень міста, де були повністю знищені три автомобілі, серед яких карета швидкої допомоги.

Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, газопровідна мережа.

Росія вдарила по автівці в Херсоні

Російські військові опівдні 13 листопада в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду.

Внаслідок влучання автівка загорілася. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини.

Попередньо, у дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості.

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