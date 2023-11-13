Зокрема, цей обстріл стався 1 березня 2022 року. Сама будівля обласної військової адміністрації отримала серйозні пошкодження.

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Коригувальник вогню по будівлі ОВА отримав вирок від суду

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами. Саме ця людина скоригувала ракетну атаку по будівлі обласної військової адміністрації на початку повномасштабної війни.

Синєгубов розповів, що колаборант через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини. Крім того, цей коригувальник розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна,

– написав Синєгубов.

Він наголосив, що слідством займалася Нацполіція під процесуальним наглядом Прокуратури Харківської області та з оперативним супроводженням відділу спецполіції. Очільник ОВА подякував усім правоохоронцям за проведену роботу.

Наостанок Синєгубов сказав, що жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності за свої вчинки. Ба більше, такі люди, за його словами, отримають належну правову оцінку своїх дій.

Офіс Генпрокурора розповів деталі слідства

В Офісі Генпрокурора додали, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

За даними правоохоронців, харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві, а інша у Санкт-Петербурзі.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці з Москви координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО, а також ще низку адрес у місті, які надалі атакувала Росія.

Правоохоронці зазначили, що під час обшуку за місцем проживання зрадника було виявлено різні речі. Це комп’ютер, обладнання для проведення підривної діяльності та карабін моделі "Форт-202". Крім того, поліцейські виявили набої до пістолета та гільзу від гранати, які зберігалися вдома незаконно.

Навідника засудили до довічного за співпрацю з росіянами / Фото Харківської обласної прокуратури

Наостанок у прокуратурі сказали, що суд визнав коригувальника винним у державній зраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України, незаконному переробленні вогнепальної зброї та незаконному поводженні зі зброєю.