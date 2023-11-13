Російські загарбники атакували Харків з С-300. Вдарили по Шевченківському району.

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Які наслідки ворожого удару

Очільник Харківської ОВА зауважив, що агресор завдав ракетного удару близько 19:23 12 листопада.

Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає,

– повідомив Олег Синєгубов.

Правоохоронці вже задокументували наслідки російського влучання на території цивільного об'єкту. В обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також додали, що пошкоджено дахи та каркаси будівель.

На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300,

– підкреслили в прокуратурі.

Окупанти вдарили по Харкову з С-300 / Фото прокуратури

Правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300 / Фото прокуратури

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