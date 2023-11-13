Российские захватчики атаковали Харьков с С-300. Ударили по Шевченковскому району.

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Какие последствия вражеского удара

Глава Харьковской ОВА отметил, что агрессор нанес ракетный удар около 19:23 12 ноября.

Зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет,

– сообщил Олег Синегубов.

Правоохранители уже задокументировали последствия российского попадания на территории гражданского объекта. В областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Также добавили, что повреждены крыши и каркасы зданий.

На месте правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300,

– подчеркнули в прокуратуре.

Оккупанты ударили по Харькову с С-300 / Фото прокуратуры

Правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300 / Фото прокуратуры

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