Российские захватчики атаковали Харьков с С-300. Ударили по Шевченковскому району.
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Какие последствия вражеского удара
Глава Харьковской ОВА отметил, что агрессор нанес ракетный удар около 19:23 12 ноября.
Зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет,
– сообщил Олег Синегубов.
Правоохранители уже задокументировали последствия российского попадания на территории гражданского объекта. В областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Также добавили, что повреждены крыши и каркасы зданий.
На месте правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300,
– подчеркнули в прокуратуре.
Оккупанты ударили по Харькову с С-300 / Фото прокуратуры
Правоохранители обнаружили фрагменты ракеты типа С-300 / Фото прокуратуры