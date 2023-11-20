Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал, что информация о прорыве украинской линии обороны Авдеевки не соответствует действительности.

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Защитник рассказал о ситуации в Авдеевке

По словам Цехоцкого, ситуация вокруг Авдеевки отвечает тем задачам, которые ставит командование.

Ситуация находится под контролем оперативного командования, под контролем командиров подразделений. Мы не будем освещать в эфире, где кто прорвался, потому что это, скажем так, мало говоря, не соответствует действительности. А во-вторых, чтобы не освещать эту ситуацию для врага,

– сказал Цехоцкий.

Следует отметить, что Институт изучения войны вообще утверждает обратное. По их словам, защитники контратаковали под Авдеевкой и якобы продвинулись вперед.

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