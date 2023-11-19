Украинские разведчики перехватили очередной разговор россиян. В ней оккупант жалуется на безумные потери России в районе Авдеевки и отсутствие мест в больницах.
Важно В штурмовых отрядах России осталось 10 – 15% личного состава, – Силы обороны
Места в госпиталях закончились
Российские захватчики продолжают наступать на Авдеевском направлении. Вооруженные Силы Украины сдерживают врага и наносят большие потери противнику. Недовольны ситуацией возле Авдеевки и сами оккупанты, ведь единственный успех, которого им удалось добиться, это разве что установить новый рекорд потерь.
Народу много, пацанов б***ь вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале – 24 Канал) все забито в три этажа. Все лежат н***й без рук, без ног. "Трехсотых" каждый день "Камазы" везут, "двухсотых" тоже немало,
– рассказал оккупант.
По его словам, раненых столько, что места уже не хватает даже в гражданских больницах.
"В Ростове вообще н***й пацаны на полу спят в коридоре. Сюда везут преимущественно авдеевских с разных сторон. П**ец короче", – сказал россиянин.
Оккупант жалуется на безумные потери возле Авдеевки: смотрите видео
Потери россиян
- В течение этой недели украинские бойцы уничтожили 7 020 россиян. Также в период с 13 по 19 ноября ВСУ сожгли 711 единиц вооружения и военной техники противника
- За последние сутки наши защитники отправили на концерт Кобзона 1190 оккупантов. Вообще, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 318 570 вражеских солдат.
- В сети появились эпические кадры уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Его ВСУ ликвидировали в Херсонской области.