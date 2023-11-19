Украинские разведчики перехватили очередной разговор россиян. В ней оккупант жалуется на безумные потери России в районе Авдеевки и отсутствие мест в больницах.

Важно В штурмовых отрядах России осталось 10 – 15% личного состава, – Силы обороны

Места в госпиталях закончились

Российские захватчики продолжают наступать на Авдеевском направлении. Вооруженные Силы Украины сдерживают врага и наносят большие потери противнику. Недовольны ситуацией возле Авдеевки и сами оккупанты, ведь единственный успех, которого им удалось добиться, это разве что установить новый рекорд потерь.

Народу много, пацанов б***ь вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале – 24 Канал) все забито в три этажа. Все лежат н***й без рук, без ног. "Трехсотых" каждый день "Камазы" везут, "двухсотых" тоже немало,

– рассказал оккупант.

По его словам, раненых столько, что места уже не хватает даже в гражданских больницах.

"В Ростове вообще н***й пацаны на полу спят в коридоре. Сюда везут преимущественно авдеевских с разных сторон. П**ец короче", – сказал россиянин.

Внимание! На видео нецензурная лексика. Не рекомендуем смотреть его уязвимым, а также несовершеннолетним.

Оккупант жалуется на безумные потери возле Авдеевки: смотрите видео

Потери россиян