Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк рассказал о потерях россиян за последнюю неделю. Генерал-лейтенант создал в своих соцсетях пост и поделился инфографикой.
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Что известно о потерях России
Павлюк заявил, что украинские защитники уничтожили в период с 13 по 19 ноября 7 020 российских оккупантов. Также они за эту неделю уничтожили в общей сложности 711 единиц вооружения и военной техники противника.
За неделю Россия потеряла:
- 86 танков;
- 94 боевых бронированных машин;
- 185 артиллерийских систем;
- 17 РСЗО;
- 8 установок ПВО;
- 170 единиц автотехники;
- 18 единиц спецтехники;
- 123 БПЛА;
- один самолет.
По словам замминистра обороны, также на этой неделе наши воины уничтожили 3 российские ракеты.
Держим темп! Вместе к Победе!
– написал генерал-лейтенант.
Масштабы потерь России / Инфографика Александра Павлюка
Последние новости о потерях захватчиков
- Недавно западные СМИ заявили, что Россия с начала своего полномасштабного вторжения в Украину могла потерять от 300 000 до 400 000 личного состава. Эти цифры учитывают не только убитых, но и раненых.
- Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун ранее сообщал, что некоторые российские штурмовые отряды понесли такие большие потери, что у них осталось лишь 10 – 15% оккупантов от начального количества личного состава. Поэтому российские захватчики пытаются создать новые формирования, которые будут состоять из будущих смертников.
- Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что наши защитники во время операции на левобережье Херсонщины ликвидировали 1 216 и ранили 2 217 оккупантов. Силы обороны также уничтожили 24 танка, 48 боевых бронированных машин, 89 артиллерийских систем и минометов и 135 единиц автомобильной техники россиян.