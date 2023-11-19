Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк рассказал о потерях россиян за последнюю неделю. Генерал-лейтенант создал в своих соцсетях пост и поделился инфографикой.

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Что известно о потерях России

Павлюк заявил, что украинские защитники уничтожили в период с 13 по 19 ноября 7 020 российских оккупантов. Также они за эту неделю уничтожили в общей сложности 711 единиц вооружения и военной техники противника.

За неделю Россия потеряла:

  • 86 танков;
  • 94 боевых бронированных машин;
  • 185 артиллерийских систем;
  • 17 РСЗО;
  • 8 установок ПВО;
  • 170 единиц автотехники;
  • 18 единиц спецтехники;
  • 123 БПЛА;
  • один самолет.

По словам замминистра обороны, также на этой неделе наши воины уничтожили 3 российские ракеты.

Держим темп! Вместе к Победе!
– написал генерал-лейтенант.

Павлюк объяснил масштабы потерь России за последнюю неделю Масштабы потерь России / Инфографика Александра Павлюка

Последние новости о потерях захватчиков

  • Недавно западные СМИ заявили, что Россия с начала своего полномасштабного вторжения в Украину могла потерять от 300 000 до 400 000 личного состава. Эти цифры учитывают не только убитых, но и раненых.
  • Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун ранее сообщал, что некоторые российские штурмовые отряды понесли такие большие потери, что у них осталось лишь 10 – 15% оккупантов от начального количества личного состава. Поэтому российские захватчики пытаются создать новые формирования, которые будут состоять из будущих смертников.
  • Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что наши защитники во время операции на левобережье Херсонщины ликвидировали 1 216 и ранили 2 217 оккупантов. Силы обороны также уничтожили 24 танка, 48 боевых бронированных машин, 89 артиллерийских систем и минометов и 135 единиц автомобильной техники россиян.