Воины поделились эпическими кадрами, на которых оставляют оккупантов без защитного "панциря".

Смотрите также В ВСУ назвали приоритетную задачу зимой: на чем сосредоточятся украинские военные

Противник потерял дорогостоящее средство ПВО

В Херсонской области наши военные ликвидировали вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Сняли с врага "панцирь": видео Силы обороны Юга

ЗРПК "Панцирь-С1" наши воины бескомпромиссно "ушли"! Более слабая защита врагов – мощное давление наших воинов,
– подписали видео Силы обороны Юга.

На видео можно увидеть, что после установления координат цели по ней отработала ракетная артиллерия. Вероятно, это была система HIMARS.

Минообороны заявило о масштабных потерях окупантов

Только через неделю Россия потеряла более 7000 солдат. Также в период с 13 по 19 ноября окупантов "лишили" 711 единиц вооружения и военной техники.

Так, Силы обороны Украины уничтожили:

  • 86 танков;
  • 94 боевых бронированных машин;
  • 185 артиллерийских систем;
  • 17 РСЗО;
  • 8 установок ПВО;
  • 170 единиц автотехники;
  • 18 единиц спецтехники;
  • 123 БпЛА;
  • один самолет.