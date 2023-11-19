Воины поделились эпическими кадрами, на которых оставляют оккупантов без защитного "панциря".
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Противник потерял дорогостоящее средство ПВО
В Херсонской области наши военные ликвидировали вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс.
Сняли с врага "панцирь": видео Силы обороны Юга
ЗРПК "Панцирь-С1" наши воины бескомпромиссно "ушли"! Более слабая защита врагов – мощное давление наших воинов,
– подписали видео Силы обороны Юга.
На видео можно увидеть, что после установления координат цели по ней отработала ракетная артиллерия. Вероятно, это была система HIMARS.
Минообороны заявило о масштабных потерях окупантов
Только через неделю Россия потеряла более 7000 солдат. Также в период с 13 по 19 ноября окупантов "лишили" 711 единиц вооружения и военной техники.
Так, Силы обороны Украины уничтожили:
- 86 танков;
- 94 боевых бронированных машин;
- 185 артиллерийских систем;
- 17 РСЗО;
- 8 установок ПВО;
- 170 единиц автотехники;
- 18 единиц спецтехники;
- 123 БпЛА;
- один самолет.