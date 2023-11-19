Воины поделились эпическими кадрами, на которых оставляют оккупантов без защитного "панциря".

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Противник потерял дорогостоящее средство ПВО

В Херсонской области наши военные ликвидировали вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Сняли с врага "панцирь": видео Силы обороны Юга

ЗРПК "Панцирь-С1" наши воины бескомпромиссно "ушли"! Более слабая защита врагов – мощное давление наших воинов,

– подписали видео Силы обороны Юга.

На видео можно увидеть, что после установления координат цели по ней отработала ракетная артиллерия. Вероятно, это была система HIMARS.

Справка : "Панцирь-С1" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования Создан в 1994 году, затем модернизирован. Предназначено для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Основное вооружение комплекса – две спаренные 30-миллиметровые пушки 2А38М и 12 зенитных твердотопливных ракет 57Е6-Е.

Минообороны заявило о масштабных потерях окупантов

Только через неделю Россия потеряла более 7000 солдат. Также в период с 13 по 19 ноября окупантов "лишили" 711 единиц вооружения и военной техники.

Так, Силы обороны Украины уничтожили:

86 танков;

94 боевых бронированных машин;

185 артиллерийских систем;

17 РСЗО;

8 установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники;

123 БпЛА;

один самолет.

Справка : Большие потери россияне продолжают нести в попытках захватить Авдеевку. Так, по данным российских СМИ, за последние две недели на войне погибли 14 старших офицеров – полковников и подполковников. Для большинства из них местом гибели считается Авдеевка. Журналисты отмечают, что страна-агрессорка в последний раз теряла столь значительное количество высокопоставленных офицеров в прошлом году, когда Украине передали HIMARS.