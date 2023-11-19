Одна из главных задач для ВСУ на зиму – перерезать логистические пути российских военных. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет 24 Канал.

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Украинские военные сосредоточат силы на уничтожении логистики россиян

Он пояснил, что цель уничтожения логистических путей россиян состоит в том, чтобы оставить оккупантов в холоде и голоде, что в результате должно снизить мотивацию противника.

Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным Силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодны, холодны и желания у них воевать не было,

– сказал Фитьо.

Спикер добавил, что российские беспилотники остаются большой угрозой для украинских войск. По мнению спикера, одним из вариантов борьбы с дронами является уничтожение операторов БПЛА врага.

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