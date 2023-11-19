На левом берегу Херсонской области украинские воины продолжают контрнаступательную операцию Они вынуждают окупантов отступать.

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Украина опрокидывает пехоту

В то же время враг не оставляет усилий атаковать. Накануне бойцы отразили там 12 российских атак.

Известный российский блоггер заявил, что ВСУ при поддержке артиллерии ударили по вражеским подразделениям в районе Поймы (10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километрах от реки Днепр) и Песчановки (13 километров и 3 километров).

Также под прицелом Украины оказались оккупанты встретились возле села Крынки в 30 километрах к северо-востоку от облцентра и в 2 километрах от реки.

Пропагандисты жаловались, что украинские силы продолжают опрокидывать на левый берег дополнительную пехоту.

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