На лівому березі Херсонської області українські воїни продовжують контрнаступальну операцію. Вони змушують окупантів відступати.

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Україна перекидає піхоту

Водночас ворог не полишає зусиль атакувати. Напередодні бійці відбили там 12 російських атак.

Відомий російський блогер заявив, що ЗСУ за підтримки артилерії вдарили по ворожих підрозділах у районі Пойми (10 кілометрів на південний схід від Херсона та 4 кілометрів від річки Дніпро) та Піщанівки (13 кілометрів і 3 кілометрів).

Також під прицілом України опинились окупанти на позиції біля села Кринки за 30 кілометрів на північний схід від облцентру та за 2 кілометрів від річки.

Пропагандисти скаржилися, що українські сили продовжують перекидати на лівий берег додаткову піхоту.

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