Росія взялася за посилення протиповітряної оборони над Центральним федеральним округом. Ймовірно, це пов'язано з нещодавнім наміром України провести взимку кампанію з перехоплення маршрутів постачання ворога в тилових районах – у тимчасово окупованому Криму та на території країни-агресора.

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Кремль хоче захиститися

Росія хоче насамперед захистити об'єкти своєї критичної інфраструктури.

Про посилення російської ППО заявив 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. За його словами, влада навіть організувала патрулювання для захисту об'єктів інфраструктури, щоб запобігти нападам. Крім цього, Кремль взявся фінансувати створення "територіальних ліній оборони" для областей на кордоні із Україною.

Патрушев зазначив, що російська влада оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури. Мовиться про енергетичні й транспортні, які "потребують захисту". Водночас, яких саме загроз бояться, не конкретизують.

В ISW наголосили, що Центральний федеральний округ РФ складається з 18 суб’єктів, зокрема Брянської, Курської та Бєлгородської областей на кордоні з Україною.

У листопаді була низка заяв, які, ймовірно, спонукали Росію до захисту. 13 листопада українська віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що країні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності для "завдання ударів по тилах Росії".

Офіційний представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо раніше зазначив, що головне завдання ЗСУ – це порушення наземних ліній зв’язку військ Росії /

Росія намагається перехопити ініціативу на фронті