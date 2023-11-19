Одна з головних задач для ЗСУ на зиму – перерізати логістичні шляхи російських військових. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 Канал.

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Українські військові зосередять сили на знищенні логістики росіян

Він пояснив, що мета знищення логістичних шляхів росіян полягає у тому, щоб залишити окупантів у холоді та голоді, що в результаті має знизити мотивацію противника.

Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним Силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні й бажання в них воювати не було,

– сказав Фітьо.

Спікер додав, що російські безпілотники залишається великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами є знищення операторів БпЛА ворога.

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