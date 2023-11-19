Одна з головних задач для ЗСУ на зиму – перерізати логістичні шляхи російських військових. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 Канал.
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Українські військові зосередять сили на знищенні логістики росіян
Він пояснив, що мета знищення логістичних шляхів росіян полягає у тому, щоб залишити окупантів у холоді та голоді, що в результаті має знизити мотивацію противника.
Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним Силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні й бажання в них воювати не було,
– сказав Фітьо.
Спікер додав, що російські безпілотники залишається великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами є знищення операторів БпЛА ворога.
Зеленський пояснив, чому не можна зупиняти контрнаступ
- Володимир Зеленський заявив, що зупинка контрнаступу ЗСУ з настанням зими гратиме на руку лише Путіну.
- Він наголосив, що ЗСУ не можуть зупинитися, як торік після успіхів на Харківщині. Президент пригадав, що тоді причинами для цього була погана погода, але внаслідок цього партнери "почали розслаблятися і передавати нам зброю в очікуванні, що погода навесні буде кращою і є час підготуватися, зібрати снаряди".
- Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб в Росії не було часу відновити її виробництво зброї, кількість ракет, і побудувати ще один завод дронів.
- Наразі російські військові ведуть штурмові дії практично на всіх напрямках фронту. Окупанти зосереджують зусилля довкола Авдіївки, яку намагаються оточити.
- Також доволі гаряча ситуація на Куп'янському та Мар'їнському напрямку.
- Водночас Сили оборони не тільки стримують окупантів, але й ведуть власний наступ на Мелітопольському напрямку. Крім того, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра та створюють плацдарм.