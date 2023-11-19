Воїни поділилися епічними кадрами, на яких залишають окупантів без захисного "панцира".

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Противник втратив дороговартісний засіб ППО

На Херсонщині наші військові ліквідували ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Зняли з ворога "панцир": відео Сили оборони Півдня

ЗРПК "Панцир-С1" наші воїни безкомпромісно "мінуснули"! Слабкіший захист ворогів – потужніший тиск наших вояків,

– підписали відео Сили оборони Півдня.

На відео можна побачити, що після того, як були встановлені координати цілі, по ній відпрацювала ракетна артилерія. Ймовірно, це була система HIMARS.

Довідка: "Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Створений у 1994 році, опісля – модернізований. Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Мінооборони заявило про масштабні втрати окупантів

Лише за тиждень Росія втратила понад 7000 солдатів. Також у період з 13 по 19 листопада окупантів "позбавили" 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Так, Сили оборони України знищили:

86 танків;

94 бойових броньованих машин;

185 артилерійських систем;

17 РСЗВ;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки;

123 БпЛА;

один літак.

Довідка: Великі втрати росіяни продовжують зазнавати у спробах захопити Авдіївку. Так, за даними російських ЗМІ, за останні два тижні на війні загинули 14 старших офіцерів – полковників і підполковників. Для більшості з них місцем загибелі значиться Авдіївка. Журналісти зазначають, що країна-агресорка востаннє втрачала таку значну кількість високопоставлених офіцерів у минулому році, коли Україні передали HIMARS.