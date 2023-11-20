Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький розповів, що інформація про прорив української лінії оборони Авдіївки не відповідає дійсності.
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Захисник розповів про ситуацію в Авдіївці
За словами Цехоцького, ситуація довкола Авдіївки відповідає тим задачам, які ставить командування.
Ситуація знаходиться під контролем оперативного командування, під контролем командирів підрозділів. Ми не будем висвітлювати в ефірі де хто прорвався, тому що це, скажемо так, мало кажучи, не відповідає дійсності. А, по-друге, щоб не висвітлювати цю ситуацію для ворога,
– сказав Цехоцький.
Варто зазначити, що Інститут вивчення війни взагалі стверджує протилежне. За їхніми словами, захисники контратакували під Авдіївкою і нібито просунулися вперед
Останні новини з Авдіївки
- Відомо, що росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Олександр Штупун розповів, що ворог завдає авіаударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.
- Окупанти намагаються наступати й атакувати з усіх напрямків – з півдня, зі сходу, із заходу. При цьому російські загарбники зазнають колосальних втрат у живій силі.
- В ISW 20 листопада заявили, що проаналізовані експертами дані вказують на те, що українські війська контратакували під Авдіївкою і 19 листопада просунулися вперед. Зазначимо, що Інститут вивчення війн посилається на слова російського "воєнкора", який стверджує, що українські сили відбили позиції біля залізниці біля Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.