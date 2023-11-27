Об этом 24 Каналу заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что захватчики очень активизировались на промке последние 2 недели. Он добавил, что это одно из направлений, где за последние 3 недели враг применял и продолжает применять технику.

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"Продолжаются ожесточенные бои. Нельзя сказать, что промка 100% контролируется нами или контролируется ими. Это неправда. Там продолжаются бои", – подчеркнул Барабаш.

Оккупанты штурмуют город с флангов – с юга и севера. Пехота врага лезет на Авдеевский коксохимический завод и на Степовое. Недавно ВСУ там дали отпор россиянам.

"Несколько дней назад очень серьёзно наши ребята отработали на Степовом, отбросили их за железную дорогу. Насколько мне известно, за один бой они (россияне – 24 Канал) потеряли около 170 своих бойцов. Этот бой длился до часа", – рассказал глава Авдеевской городской военной администрации.

Захватчики идут с направления Спартака – со стороны Донецка. Также они пытаются активизироваться с направления Водяного, Первомайского и Опытного. Так враг хочет растянуть внимание по всем направлениям.

Какого-либо серьезного успеха они действительно не имеют. За этот промежуток времени в полтора месяца продвижения на сотни метров. Они незначительны. Глядя на то, сколько они сил, средств и личного состава уже потеряли и продолжают терять ежедневно и ежесекундно,

– сказал Виталий Барабаш.

Вблизи Авдеевки идут ожесточенные бои: смотрите видео

Ситуация в городе

Ночь против 27 ноября в Авдеевке была более – менее спокойная. В течение 26 ноября там зафиксировали 36 массированных обстрелов. А утром оккупанты уже ударили авиабомбой по центральной части города. Там снова сложилась одна из многоэтажек.

По состоянию на утро 27 ноября информации о раненых или погибших гражданских за прошедшие и позапрошлые сутки не поступало.

Что происходит на Авдеевском направлении