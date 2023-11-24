Об этом сообщили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Они опубликовали видео с фронта, подтверждающее их слова.
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Оккупанты бросают своих же "побратимов" на поле боя. Понимают, эвакуировать раненых и погибших нет смысла, потому что прилетает мгновенная казнь от бойцов отдельной механизированной бригады,
– подписали видео защитники.
Россияне бросают раненых на фронте: видео
Потери врага и ситуация на фронте: актуально
- Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения уничтожено около 322 900 российских захватчиков.
- Также наши военные мощно отомстили врагу за атаку на нашу 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.
- Что касается ситуации на Авдеевском направлении, то враг начал уже третью волну наступления.