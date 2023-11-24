Об этом сообщили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Они опубликовали видео с фронта, подтверждающее их слова.

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Оккупанты бросают своих же "побратимов" на поле боя. Понимают, эвакуировать раненых и погибших нет смысла, потому что прилетает мгновенная казнь от бойцов отдельной механизированной бригады,

– подписали видео защитники.

Россияне бросают раненых на фронте: видео

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