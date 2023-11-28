У розвідці Великої Британії 28 листопада опублікували традиційний звіт. Цього разу він стосувався боїв за Авдіївку та умовного прогресу, якого Росії вдалося досягнути за майже два місяці біля цього населеного пункту.

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Втрати ворога ростуть

Останніми днями російські війська здійснили подальші невеликі просування на північній осі "кліщів" у рамках спроби оточити Донецьке місто Авдіївку,

– кажуть у розвідці.

У відомстві звернули увагу, що від початку жовтня 2023 року окупантам вдалося просунути лінію фронту на цій ділянці на 2 кілометри вперед. Зауважують, що це просування є скромним, але воно, ймовірно, одне з найбільших досягнень "другої армії світу" з весни 2023 року.

Також слід розуміти, що відповідне просування коштувало російським підрозділам, які брали участь у бойових діях на цьому напрямку, тисячі жертв.

У звіті також зазначають, що відповідна операція ворога наближає його до Авдіївського коксохімічного заводу. Там наші військові утримують одну зі своїх головних оборонних позицій.

Хоча Авдіївка стала важливою точкою або випуклістю на українській лінії фронту, Україна залишає під контролем коридор, шириною приблизно 7 кілометрів, через який вона продовжує постачати місто,

– наголошують у розвідці.

Чому Путін так вчепився в Авдіївку

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пов'язує це з майбутніми "виборами" президента. Адже Владімір Путін має щось подати як перемогу. Саме тому він і прагне захопити Авдіївку.

Водночас Яковенко зауважив, що російські пропагандисти вже надали місту величезне значення. Вони у публічній риториці зробили з нього ледве не другий Сталінград. Битву за нього вважають однією з найбільших у роки Другої світової війни. Так, у Росії прагнуть зобразити Авдіївку як місце, де буцімто вирішується доля сучасної війни.