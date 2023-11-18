В субботу, 18 ноября, в традиционной вечерней сводке с фронта об этом сообщили в пресс-службе командования Вооруженных Сил Украины. Важно, что это не первый случай такого сообщения.
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Дезертирство врага в Херсонской области
В Генштабе уточнили, что речь идет о дезертирстве в районе села Крынки, расположенном на левом берегу Херсонской области. Около двух десятков российских оккупантов, очевидно, осознают, что очередной широкомасштабный "жест доброй воли" – не за горами.
В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, которые самовольно покинули боевые позиции,
– говорится в источнике.
Другие важные сообщения со сводки
- Как пишут в командовании ВСУ, также Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и совершают штурмовые действия на Бахмутском направлении.
- В результате этого враг несет безумные потери в живой силе и технике. В целом нашим защитникам удается истощать захватчиков вдоль всей линии фронта. Однако оккупанты продолжают террор гражданского населения – обстреливают города.
- Также противник предпринимает неудачные попытки штурмов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях – то есть восточных участках фронта. За сутки было зафиксировано 64 боевых столкновения.
- Кроме того, россияне грабят мирное население Украины, присваивают зерновой урожай. В частности, в Бердянске на Запорожье так называемая российская оккупационная "власть" пытается баржами вывезти украденную пшеницу в свои порты.
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Было поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и боеприпасам противника.