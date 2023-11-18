В субботу, 18 ноября, в традиционной вечерней сводке с фронта об этом сообщили в пресс-службе командования Вооруженных Сил Украины. Важно, что это не первый случай такого сообщения.

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Дезертирство врага в Херсонской области

В Генштабе уточнили, что речь идет о дезертирстве в районе села Крынки, расположенном на левом берегу Херсонской области. Около двух десятков российских оккупантов, очевидно, осознают, что очередной широкомасштабный "жест доброй воли" – не за горами.

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, которые самовольно покинули боевые позиции,

– говорится в источнике.

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