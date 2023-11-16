В четверг, 16 ноября, об этом рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, – информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Дезертирство среди россиян в Херсонской области

По словам спикера, среди российских оккупантов процветает дезертирство на левом берегу Херсонской области. Причиной того, что некоторые вражеские бойцы хотят покинуть позиции, является отсутствие мотивации к борьбе.

Это нравственно-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда убраться, но это единичные случаи, которые удаются немногим,

– констатировала Гуменюк.

Пока оккупанты сосредоточены на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием. В то же время вражеские подразделения, уже изучившие ландшафт, пытаются постепенно оттягиваться назад.

Они чувствуют, как им припекает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность наших Сил обороны. И в таком случае им приходится проводить обходы не только в поисках местных жителей, но и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения,

– отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Ситуация на левом берегу Днепра: последнее