У четвер, 16 листопада, про це розповіла начальника об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, – інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Дезертирство серед росіян на Херсонщині

За словами спікерки, серед російських окупантів процвітає дезертирство на лівому березі Херсонської області. Причиною того, що деякі ворожі бійці мають бажання покинути позиції, є відсутність мотивації до боротьби.

Це морально-психологічний дух окупаційного війська. Вони справді намагаються вишукувати способи звідти забратися, але це поодинокі випадки, які вдаються деяким,

– констатувала Гуменюк.

Наразі окупанти зосереджені на тому, аби утримати підрозділи на тих позиціях, які визначені військовим командуванням. Водночас ворожі підрозділи, які вже вивчили ландшафт, намагаються поступово відтягуватись назад.

Вони відчувають, як їм припікає і з боку самого Дніпра, і з боку Запорізького напрямку, де є активність наших Сил оборони. І в такому разі їм доводиться проводити подворові обходи не тільки в пошуках місцевих жителів, а й у пошуках своїх, щоб повернути їх у підрозділи,

– наголосили речниця Сил оборони Півдня.

Ситуація на лівому березі Дніпра: останнє