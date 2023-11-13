Офіційних даних про те, що відбувається на Херсонщині дуже мало, тому багато чого ми чуємо від так званих російських військкорів. Про це 24 Каналу розповів засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, додавши, що повідомленням пропагандистів не можна довіряти.

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"Це справді схоже на заготовку. Ми чуємо від пропагандистів, що зайшли декілька десятків бійців. Потім кажуть, що їх зовсім не декілька й вони наближаються до Олешок, а далі стається так, що важка бронетехніка переправляється на інший берег", – розповів військовий експерт.

Яка ситуація на Херсонщині

Наразі виглядає так, що на Півдні сформували доволі серйозний плацдарм. Його утримують добре озброєні та мотивовані бійці з підтримкою важкої артилерії, яка, ймовірно, стріляє через річку й скидає на ворога велику кількість боєприпасів. Росіяни контратакувати не можуть і все виглядає так, що цей плацдарм створений для подальшого наступу. Поки важко сказати, в який бік він розвиватиметься.

Росіяни для того, щоб відбивати наші атаки потребують ресурсів. Вони можуть отримати їх, наприклад, знявши з Авдіївки, але звідти далеко й незручно щось перевозити. До того ж це займе тиждень або навіть два.

Є інші напрямки з яких можна знімати резерви, але тоді доведеться в якомусь місці "оголити" лінію фронту,

– зауважив Павло Нарожний.

Засновник ГО "Реактивна пошта"пояснив ситуацію з "відходом" російських військ на Півдні: дивіться відео

Чи справді окупанти хочуть відступати

Росіяни змінили нового командувача військ на Херсонщині. Ним став генерал Міхаїл Теплинський. За словами експерта, одне кадрове призначення не зможе кардинально вплинути на ситуацію. Судячи з новин, які публікували пропагандисти, вони дійсно можуть готуватися до відступу.

Далі розташовані Олешківські піски – це найбільша пустеля в Європі, діаметром приблизно 50 кілометрів, на якій крім піску немає нічого, тому там нереально тримати оборону. Навколо – лише степи.

Побудувати там укріплення вони не встигли, бо готувалися оборонятися біля Роботиного. Тому позиції дуже нестабільні й складні. Крім того, у них не все добре з логістикою, бо постачання на цю ділянку фронту відбувається через Крим, а ми бачимо постійні удари по півострову,

– підкреслив Нарожний.

Що заявили росіяни про "відхід" з Херсонщини