Как отметили в британской разведке, украинские морпехи продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсона, несмотря на мощные удары российских захватчиков.

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Что говорит британская разведка

В отчете отмечено, что ожесточенные пехотные бои проходят вокруг села Крынки с применением разнообразного типа вооружения, а рядовая и лесная местность усложняет задачи бойцов.

"Украина достаточно эффективно использует малые атакующие БпЛА (вероятно, речь идет о FPV-дронах – 24 Канал), тогда как российская авиация совершает большое количество вылетов для поддержки своей пехоты, выпуская авиабомбы из-за пределов радиуса действия украинской ПВО", – сообщила разведка.

Также в отчете названы бои за Крынки "меньшими, чем главные битвы в войне". Однако, подчеркивает британская разведка, эти бои крайне неудобны для российского командования, ведь в прошлом году, уходя из Херсона, оккупанты надеялись, что смогут удерживать линию разграничения по реке Днепр.

Враг рассчитывал, что на этом направлении будет сохраняться тишина, и это должно было позволить ему освободить часть подразделений для выполнения других задач. Теперь же оккупанты наоборот вынуждены отправлять подкрепление в Херсонскую область.

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