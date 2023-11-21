Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, что российское избегание темы Херсона связано с желанием Путина удерживать победную картинку до конца 2023 года.

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Ситуация на левом берегу Херсона

Боевые действия на подконтрольном оккупантам берегу Днепра продолжаются уже около месяца, и только на прошлой неделе об этом было объявлено официально. В то же время Сергей Шойгу продолжает делать вид, что никакого продвижения Сил обороны не случилось.

"Это можно объяснить двумя вариантами: либо Шойгу все знает (о реальной обстановке – 24 Канал), но продолжает играть перед Путиным, либо ему докладывают ложную информацию, полностью не соответствующую действительности", – предположил Ступак.

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В то же время, так называемые российские военкоры признают, что продвижение украинских подразделений на Херсонщине действительно есть. И если еще на прошлой неделе они делали вид, что операция Сил обороны не имеет существенного значения для фронта, то в 20-х числах ноября оккупанты начали в авральном порядке перебрасывать на Херсонщину дополнительные части.

Обратите внимание! Украинские успехи на левом берегу Днепра произошли крайне несвоевременно для Владимира Путина, который с дня на день готовится объявить о своем баллотировании на пост президента России. Поэтому, чтобы не портить настроение россиянам в преддверии этого события, Кремль ограничивает информацию о событиях в Херсонской области.

"Наши военные, выполняющие задачи на левом берегу Днепра, говорят, что заминирование на этом направлении значительно меньше, чем в Запорожской области. И учитывая это, (своими наступательными действиями – 24 Канал) военные хотят получить тот результат, которого не удалось достичь на других направлениях", – поделился бывший спецслужащий.

Однако сейчас на левом берегу Херсона продолжаются непростые бои, и не стоит думать, что в короткие сроки Силы обороны смогут приблизиться к Крыму.

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