Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, что российское избегание темы Херсона связано с желанием Путина удерживать победную картинку до конца 2023 года.
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Ситуация на левом берегу Херсона
Боевые действия на подконтрольном оккупантам берегу Днепра продолжаются уже около месяца, и только на прошлой неделе об этом было объявлено официально. В то же время Сергей Шойгу продолжает делать вид, что никакого продвижения Сил обороны не случилось.
"Это можно объяснить двумя вариантами: либо Шойгу все знает (о реальной обстановке – 24 Канал), но продолжает играть перед Путиным, либо ему докладывают ложную информацию, полностью не соответствующую действительности", – предположил Ступак.
Иван Ступак о реакции России на бои за Херсонщину: смотрите видео
В то же время, так называемые российские военкоры признают, что продвижение украинских подразделений на Херсонщине действительно есть. И если еще на прошлой неделе они делали вид, что операция Сил обороны не имеет существенного значения для фронта, то в 20-х числах ноября оккупанты начали в авральном порядке перебрасывать на Херсонщину дополнительные части.
"Наши военные, выполняющие задачи на левом берегу Днепра, говорят, что заминирование на этом направлении значительно меньше, чем в Запорожской области. И учитывая это, (своими наступательными действиями – 24 Канал) военные хотят получить тот результат, которого не удалось достичь на других направлениях", – поделился бывший спецслужащий.
Однако сейчас на левом берегу Херсона продолжаются непростые бои, и не стоит думать, что в короткие сроки Силы обороны смогут приблизиться к Крыму.
Украинские военные достают оккупантов где угодно
- В сети появилось видео поражение концерта для российских военных в оккупированном поселке Кумачево, расположенном на Донетчине вблизи границы с Россией. В момент попадания там находились оккупанты из севастопольской бригады, которым, скорее всего, "передал привет" украинский HIMMARS.
- Регулярно слышны взрывы и в самом Севастополе, где отныне оккупанты даже начали включать воздушную тревогу. Это и неудивительно, если учесть, что именно по этому городу был нанесен один из самых унизительных для российской армии ударов, когда был уничтожен центр командования черноморским флотом.
- При необходимости Силы обороны способны поражать даже объекты на территории России, в том числе и в Москве, в которой несколько дней подряд слышали взрывы и тушили пожары. По сообщениям украинских чиновников, наша промышленность вышла на серийное производство ударных дронов с дальностью до 1000 километров, так что даже в глубоком тылу оккупантам точно не будет сладко.