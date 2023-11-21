Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив, що російське уникання теми Херсонщини пов'язане із бажанням Путіна утримувати переможну картинку до кінця 2023 року.
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Ситуація на лівому березі Херсонщині
Бойові дії на підконтрольному окупантам березі Дніпра тривають вже близько місяця, і лише минулого тижня про це було оголошено офіційно. Водночас Сєргєй Шойгу продовжує вдавати, що жодного просування Сил оборони не трапилося.
"Це можна пояснити двома варіантами: або Шойгу все знає (про реальну обстановку – 24 Канал), але продовжує грати перед Путіним, або йому доповідають неправдиву інформацію, яка повністю не відповідає дійсності", – припустив Ступак.
Іван Ступак про реакцію Росії на бої за Херсонщину: дивіться відео
Водночас так звані російські воєнкори визнають, що просування українських підрозділів на Херсонщині справді є. І якщо ще минулого тижня вони вдавали, що операція Сил оборони не має суттєвого значення для фронту, то в 20-х числах листопада окупанти почали в авральному порядку перекидати на Херсонщину додаткові частини.
"Наші військові, що виконують завдання на лівому березі Дніпра, кажуть, що замінування на цьому напрямку є значно меншими, аніж у Запорізькій області. І з огляду на це, (своїми наступальними діями – 24 Канал) військові хочуть отримати той результат, якого не вдалося досягти на інших напрямках", – поділився колишній спецслужбовець.
Однак зараз на лівому березі Херсонщини тривають непрості бої, й не варто думати, що в короткі терміни Сили оборони зможуть наблизитись до Криму.
Українські військові дістають окупантів будь-де
- В мережі з'явилося відео ураження концерту для російських військових в окупованому селищі Кумачове, що розташоване на Донеччині поблизу кордону з Росією. В момент влучання там знаходились окупанти з севастопольської бригади, яким, найімовірніше, "передав привіт" український HIMMARS.
- Регулярно чують вибухи і в самому Севастополі, де відтепер окупанти навіть почали включати повітряну тривогу. Це й не дивно, якщо врахувати, що саме по цьому місту було завдано одного з найпринизливіших для російської армії ударів, коли було знищено центр командування чорноморським флотом.
- За потреби, Сили оборони здатні уражати навіть об'єкти на території Росії, зокрема і в самій Москві, у якій декілька днів поспіль чули вибухи й гасили пожежі. За повідомленнями українських урядовців, наша промисловість вийшла на серійне виробництво ударних дронів з дальність до 1000 кілометрів, тож навіть у глибокому тилу окупантам точно не буде солодко.