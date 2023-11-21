Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив, що російське уникання теми Херсонщини пов'язане із бажанням Путіна утримувати переможну картинку до кінця 2023 року.

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Ситуація на лівому березі Херсонщині

Бойові дії на підконтрольному окупантам березі Дніпра тривають вже близько місяця, і лише минулого тижня про це було оголошено офіційно. Водночас Сєргєй Шойгу продовжує вдавати, що жодного просування Сил оборони не трапилося.

"Це можна пояснити двома варіантами: або Шойгу все знає (про реальну обстановку – 24 Канал), але продовжує грати перед Путіним, або йому доповідають неправдиву інформацію, яка повністю не відповідає дійсності", – припустив Ступак.

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Водночас так звані російські воєнкори визнають, що просування українських підрозділів на Херсонщині справді є. І якщо ще минулого тижня вони вдавали, що операція Сил оборони не має суттєвого значення для фронту, то в 20-х числах листопада окупанти почали в авральному порядку перекидати на Херсонщину додаткові частини.

Зверніть увагу! Українські успіхи на лівому березі Дніпра сталися вкрай невчасно для Владіміра Путіна, який з дня на день готується оголосити про своє балотування на пост президента Росії. Тому, щоб не псувати настрій росіянам напередодні цієї події, Кремль обмежує інформацію про події на Херсонщині.

"Наші військові, що виконують завдання на лівому березі Дніпра, кажуть, що замінування на цьому напрямку є значно меншими, аніж у Запорізькій області. І з огляду на це, (своїми наступальними діями – 24 Канал) військові хочуть отримати той результат, якого не вдалося досягти на інших напрямках", – поділився колишній спецслужбовець.

Однак зараз на лівому березі Херсонщини тривають непрості бої, й не варто думати, що в короткі терміни Сили оборони зможуть наблизитись до Криму.

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