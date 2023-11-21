У новому відео проєкту "Український Свідок" журналісти показали важливий вклад операторів дронів у перемогу. Вони мали змогу побачити, як відбувається керування БпЛА, пошук цілі та ураження.

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Як проходить робота пілотів

Пілоти дронів з добровольчого батальйону SIGNUM за місяць вражають близько 110 цілей. Військові палять техніку окупантів: КАМАЗи, броньовані машини, легку техніку, артилерію тощо. Вражають й автівки – ніколи не знаєш, чи не їде в ній хтось важливий. Іноді вони передають координати цілі артилерії.

Військові поділяють цілі на важливі цілі, або ж прикольні. Якщо говорити про прикольні цілі, то це може бути, наприклад, квадроцикл чи мотоцикл. Важливі ж самі говорять за себе.

Приміром, важлива ціль — це коли наші хлопці хотіли відпрацювати "Хаймарсом" по САУ (самохідна артилерійська установка – 24 Канал) та по гаубиці. Обидві цілі були далеко. Ми вразили їх дроном та зекономили хлопцям ракети для РСЗВ,

– пояснив боєць батальйону "Турист".

Бійці SIGNUM відпрацьовують по ворожих цілях / Український свідок

Однак керування дронами вимагає неабиякого психологічного ресурсу. Як розповідає службовець з позивним "Скаут", йому спочатку подобалося, був адреналін, але за пів року роботи він відчуває, що не вивозить. Однак це не вигорання, адже там є час на відпочинок. Коли вони "зголодніли", то повертаються до важливої роботи.

Україна розвиває виробництво дронів