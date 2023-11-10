Як фінансуватимуть виробництво дронів

9 листопада уряд затвердив видатки з бюджету на 2024 рік у сумі 94,3 мільярда гривень на виробництво дронів та зброї. Військова галузь України потребує збільшення фінансування, тому урядовці шукають нові шляхи надходження коштів в оборонний бюджет.

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Зокрема, ПДФО, яке отримують від військових, місцеві бюджети, будуть спрямовувати на оборонний сектор. Планується, що кошти розподілятимуться не тільки на виготовлення дронів та зброї, а і на допомогу оборонцям у такій пропорції:

45% ПДФО нададуть Держспецзв'язку – на морські дрони та безпілотники;

45% – на реформування та розширення українського оборонно-промислового комплексу;

10% – додаткове фінансування військових частин, відповідно до суми ПДФО, яке сплатили військові, зареєстровані там.

Оборонний бюджет України у 2024 році

10 листопада в Міноборони ухвалили проєкт бюджету на оборону у 2024 році. Загальна сума видатків складе 1 164 мільярди гривень, які розподілятимуться так: