Ситуация на левом берегу Херсона является причиной панических настроений среди оккупантов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.
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Россияне думали, что смогут удержать территорию
По словам представителя ГУР, из-за присутствия Сил обороны на левобережье Херсонщины у врага есть определенная паника.
Они активно проводят перегруппировку сил и пытаются опрокидывать туда свои дополнительные формирования,
– сказал он.
Черняк отметил, что оккупанты считали, что смогут удержать захваченные территории теми средствами, которые у них уже есть.
Для формирования плацдармов нужны были хорошо подготовлены люди и долгое тщательное планирование, уточнил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман. Он рассказал, что почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы. Их целью было не укрепиться на позициях, а просто держать россиян в напряжении.
Поэтому они сразу не поняли, что украинские воины формируют плацдарм.
Скорее всего, наших военных, которые начинали создавать там плацдарм, россияне восприняли как очередную активность диверсантов.
Что происходит на левобережье Херсона
- Аналитики Института изучения войны проанализировали, что происходит на левобережье Херсонщины. Там в Херсонской области украинские воины продолжают контрнаступательную операцию. Они заставляют оккупантов отступать.
- Известный российский блоггер заявил, что ВСУ при поддержке артиллерии ударили по вражеским подразделениям в районе Поймы (10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километрах от реки Днепр) и Песчановки (13 километров и 3 километров).
- Также под прицелом Украины оказались оккупанты на позиции возле села Крынки в 30 километрах к северо-востоку от облцентра и в 2 километрах от реки.