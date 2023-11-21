Ситуация на левом берегу Херсона является причиной панических настроений среди оккупантов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

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Россияне думали, что смогут удержать территорию

По словам представителя ГУР, из-за присутствия Сил обороны на левобережье Херсонщины у врага есть определенная паника.

Они активно проводят перегруппировку сил и пытаются опрокидывать туда свои дополнительные формирования,

– сказал он.

Черняк отметил, что оккупанты считали, что смогут удержать захваченные территории теми средствами, которые у них уже есть.

Для формирования плацдармов нужны были хорошо подготовлены люди и долгое тщательное планирование, уточнил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман. Он рассказал, что почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы. Их целью было не укрепиться на позициях, а просто держать россиян в напряжении.

Поэтому они сразу не поняли, что украинские воины формируют плацдарм.

Скорее всего, наших военных, которые начинали создавать там плацдарм, россияне восприняли как очередную активность диверсантов.

Что происходит на левобережье Херсона