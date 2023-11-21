Ситуація на лівому березі Херсонщини є причиною для панічних настроїв серед окупантів. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

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Росіяни думали, що зможуть утримати території

За словами представника ГУР, через присутність Сил оборони на лівобережжі Херсонщини у ворога є певна паніка.

Вони активно проводять перегрупування сил і намагаються перекидати туди свої додаткові формування,

– сказав він.

Черняк наголосив, що окупанти вважали, що зможуть утримати захоплені території тими засобами, які в них вже є.

Для формування плацдармів потрібні були добре підготовлені люди та тривале ретельне планування, уточнив військовий експерт, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман. Він розповів, що майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи. Їхньою метою було не закріпитися на позиціях, а просто тримати росіян в напрузі.

Через це вони одразу не зрозуміли, що українські воїни формують плацдарм.

Найімовірніше наших військових, які починали створювати там плацдарм, росіяни сприйняли як чергову активність диверсантів.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини