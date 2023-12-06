З 24 лютого 2022 року втрати росіян в Україні вже сягнули 335110 солдатів. Проте цифри можуть бути більшими, адже порахувати точну кількість втрат ворога під час бойових дій важко.
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Які втрати росіян у техніці
- танків – 5600 (+13) од;
- бойових броньованих машин – 10456 (+40) од;
- артилерійських систем – 8024 (+37) од,
- РСЗВ – 919 (+6) од,
- засоби ППО – 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
- крилаті ракети – 1570 (+0),
- кораблі /катери – 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка – 1153 (+5)
Втрати ворога на 6 грудня 2023 року
Росіяни зазнають втрат на лівому березі Херсонщини
- Російські загарбники мають складну ситуацію у тимчасово окупованих Кринках у Херсонській області. Саме там ЗСУ формують плацдарм, продовжуючи звільняти територію.
- Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових.
- У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період.