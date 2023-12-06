З 24 лютого 2022 року втрати росіян в Україні вже сягнули 335110 солдатів. Проте цифри можуть бути більшими, адже порахувати точну кількість втрат ворога під час бойових дій важко.

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Які втрати росіян у техніці

танків – 5600 (+13) од;

бойових броньованих машин – 10456 (+40) од;

артилерійських систем – 8024 (+37) од,

РСЗВ – 919 (+6) од,

засоби ППО – 605 (+0) од,

літаків – 324 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),

крилаті ракети – 1570 (+0),

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,

спеціальна техніка – 1153 (+5)



Втрати ворога на 6 грудня 2023 року

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