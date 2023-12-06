С 24 февраля 2022 года потери россиян в Украине уже достигли 335 110 солдат. Однако цифры могут быть больше, так как посчитать точное количество потерь врага во время боевых действий затруднительно.

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Какие потери россиян в технике

танков – 5600 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 10 456 (+40) ед;

артиллерийских систем – 8024 (+37) ед,

РСЗО – 919 (+6) ед,

средства ПВО – 605 (+0) ед,

самолетов – 324 (+1) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6083 (+51),

крылатые ракеты – 1570 (+0),

корабли/катера – 22 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,

специальная техника – 1153 (+5)

Россияне понесут потери на левом берегу Херсонщины