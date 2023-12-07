Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 336 230 особового складу. Варто зазначити, що ця статистика може мати набагато більші цифри, адже підрахувати точну кількість ліквідованих загарбників досить важко в умовах активних бойових дій.

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Актуальні втрати ворога

Так, від 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світу" втратила:

особового складу – близько 336 230 (+1120) осіб;

танків – 5618 (+18);

бойових броньованих машин – 10 482 (+26);

артилерійських систем – 8 045 (+21);

РСЗВ – 919 (+0);

засоби ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 116 (+33);

крилаті ракети – 1571 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29);

спеціальна техніка – 1 156 (+3).



Втрати ворога на 7 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони завдають чималих втрат окупантам на Херсонщині

Бійці Національної гвардії завдають відчутних втрат росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Так, завдяки влучним діям, вдалося знищити ворожий зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь".

Крім того, українські захисники на Херсонщині також "мінуснули":