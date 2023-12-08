Триває майже другий рік повномасштабної війни. За цей час росіяни втратили понад 330 тисяч солдатів. Сили оборони роблять усе можливе, аби ця цифра невпинно зростала.

Дивіться також "Мрію потопити більше суден": у ГУР розповіли про безпорадність ворога перед морськими дронами

Яких втрат зазнав ворог

особового складу ‒ близько 337220 (+990) осіб,

танків ‒ 5626 (+8)

бойових броньованих машин – 10508 (+26) ,

артилерійських систем – 8057 (+12)

РСЗВ – 919 (+0),

засоби ППО – 605 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),

крилаті ракети – 1571 (+0),

кораблі /катери – 22 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30)

спеціальна техніка – 1159 (+3)

Втрати росіян на 8 грудня / Фото Генштаб

Захисники збили російський вертоліт

У День Збройних сил України, 6 грудня, наші воїни вирішили привітати окупантів і влаштувати їм так би мовити "бавовну". Так, пілоти БпЛа скорегували роботу HIMARS ЗСУ – унаслідок чого вдалося уразити ворожий вертоліт із особовим складом. Це сталося поблизу Лимана.