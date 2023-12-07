Так, з журналістами поспілкувався воїн ГУР МО з позивним "13". Він керує флотом морських дронів воєнної розвідки України.

Читайте також Так і не запустив жодну ракету, – ВМС про проблеми Росії з найновішим кораблем "Циклон"

Окупанти знали, але вдіяти нічого не змогли, – "13"

Воїн розповів, що брав участь у декількох успішних атаках кораблів Росії. Зокрема йдеться про нещодавню спецоперацію, яку провели поблизу селища Чорноморське у Криму.

10 листопада 2023 року на світанку українські морські дрони зайшли у порт. Вони впевнено оминули протичовнові сітки, які наставили вороги. Окупанти помітили дрони та навіть почали кулеметний обстріл. Утім, завадити їм не змогли.



Візуалізація атаки 10 листопада / Інфографіка ГУР МО

Ця місія була успішною. Під час неї вдалося знищити два ворожі десантні катери класів "Акула" та "Серна". Ці судна пішли на дно, а разом із ними бронетранспортер, завантажений на борт. Відомо, що ще один дрон вибухнув у ремонтному доку.

Вони (російські окупанти – 24 Канал) знали, що ми прийдемо, але нічого не змогли вдіяти. Радість була неймовірна. Метою мого життя було затопити російський корабель, і ми затопили одразу два... Тепер у нас нова мета – потопити щось більше,

– зазначив розвідник.

"13" розповів і про успішне ураження російського розвідувального корабля "Іван Хурс", а також нового коштовного патрульного судна ворога "Сєргєй Котов". Цього вдалося досягнути завдяки морським дронам у травні та вересні 2023 року відповідно.

(Морські дрони – 24 Канал) – надзвичайно ефективна зброя,

– пояснив він.

За словами воїна, вартість усіх морських дронів, залучених до атак, у тисячі разів нижча, ніж побудова одного судна типу "Сєргєй Котов" і підготовка екіпажів.

Ми пишемо історію, – командир

Він зауважив, що українські оператори морських дронів змінюють підходи до війни на воді. Їм вдається викривати вразливість великих суден ворога перед бюджетними та швидко виготовленими безпілотниками.

Власне, успішність атак морськими дронами вплинула на забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі. Також це дозволило створити коридор, яким в українські порти рухаються іноземні торгові судна.

Ми пишемо історію, і наші західні партнери дуже зацікавлені в цих інструментах,

– підкреслив "13".

Він звернув увагу на Magura V5. Це один із безпілотників, який оснащений відразу двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим модулем. Останній передає сигнал камери до пункту управління.

Він пересувається завдяки двигуну на 300 кінських сил і здатний розвивати швидкість у 45 морських миль на годину. Його крейсерна швидкість – 25 миль на годину, за якої він здатний долати до 250 миль. Цікаво, що боєголовка розміщена у носовій частині, а її вага – 250 кілограмів.

Варто зауважити, що у дронах наступного покоління бойова частина важча. Також нова модифікація дозволяє на шляху до ворожих суден розставляти міни, а також повертатися до порту базування безпілотника.

Додамо, що до створення українського флоту морських дронів причетні також Велика Британія та США. Ці дві держави відіграли значну роль. А результатами співпраці стали значні втрати російського флоту та витіснення окупантів з західної частини Чорного моря.

Я мрію потопити ще більше російських кораблів, набагато більше – так багато, щоб вони взагалі не могли плавати. Чи можемо ми знищити весь Чорноморський флот Росії? Так. І ми над цим працюємо,

– наголосив "13".

До слова, у цьому матеріалі ми розповідали, які судна Чорноморського флоту Росія вирішила залишити у Севастополі. Можливо, саме вони будуть наступними під прицілом морських дронів.