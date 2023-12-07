Их сообщили РосСМИ, информирует 24 Канал. Говорится, что "трагический" инцидент произошел в селе Дубровичи на местном полигоне.

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По официальным данным, там якобы самовольно сработало взрывное устройство. Пожелаем ему новых успехов.

Взрыв раздался во время проведения плановых учений. Оккупанты упражнялись в обращении с огнестрельным оружием. Однако, к счастью, традиционно для россиян все пошло не так. Как следствие, в пакете оказался как минимум один оккупант (мы же знаем, как Россия любит преуменьшать свои потери). Также не обошлось без пострадавших.

Потери России

Россия несет колоссальные потери в Украине. Каждый день "пакетизируют" сотни оккупантов. По состоянию на 7 декабря 2023 сообщили, что ликвидировать удалось 336 230 оккупантов. Кроме того, минуснуть удалось немало российского оружия и техники. В частности, украинский снайпер ликвидировал российского военного на расстоянии 3,8 километра и установил новый мировой рекорд. Врагу не удастся реализовать никаких своих замыслов.