В ноябре 2023 года в сети появилось видео, на котором украинский снайпер Вячеслав Ковальский застрелил русского солдата. Выстрел был произведен на расстоянии 3,8 километров.

Читайте также Выполняли самое главное задание, – полковник запаса оценил достижения ВСУ за год

Как украинскому снайперу удалось установить мировой рекорд

18 ноября бывший бизнесмен, а ныне боец подразделения военной контрразведки СБУ Вячеслав Ковальский ликвидировал российского офицера. Это произошло недалеко от российской военной базы Херсонской области.

Украинский снайпер и его помощник наблюдали за оккупантами, которые рубили лес. Но для того, чтобы выстрелить, ранг российских военных показался слишком низким.

Позже во вражеском лагере появился еще один человек, инструктировавший солдат. Ковальский понял, что это был офицер. Вячеславу пришлось неподвижно пролежать на морозе несколько часов, пока не получил команду стрелять. Однако первая попытка была неудачной: снайпер промахнулся. Затем он быстро перезарядил оружие и прицелился снова. На второй раз пуля достигла своей цели. Для этого понадобилось всего 9 секунд.

Выстрел был произведен из отечественного ружья "Властелин Горизонта".

Что такое Обладатель Горизонта Многоцелевая мультикалиберная антиматериальная снайперская винтовка, разработанная одноименной украинской компанией ООО "Властелин Горизонта". В ее комплектации используются элементы иностранных компаний: Bartlein Barrels Inc. (США), ARC Ballistics (Великобритания), Baltic Bullets (Латвия).

Действительно ли российский офицер погиб

Некоторые эксперты демонстрируют скепсис относительно того, действительно ли российский военный умер. Свое недоверие выразил американец Миллард, который разрабатывает программное обеспечение для проверки баллистического оружия.

На сомнения Вячеслав Ковальский ответил, что попал в область живота и груди. И уверен в смерти офицера из-за того, как тот согнулся и упал. "Нет шансов, что он выжил", – уверяет снайпер.

Другие специалисты и эксперты подчеркивают, что выполнить такой выстрел достаточно трудно из-за ряда факторов, в частности, из-за направления ветра. Однако украинский военный справился с задачей и побил мировой рекорд. Ранее на первом месте был канадский снайпер, который при выполнении задания в Ираке произвел выстрел на расстоянии 3 540 метров. Второе место занимал британец Крэйг Харрисон. Он поразил цель с дистанцией в 2 475 метров.

Какая ситуация на фронте