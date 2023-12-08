Голова СБУ Василь Малюк розповів про унікальну диверсійну операцію з використанням важкої артилерії, деталі якої представлені у фільмі "Лігво ворога. Ліквідація" з документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги". Наші спецслужби тоді внесли вагомий внесок у звільнення Київської області від російських загарбників.

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Що відомо про спецоперацію СБУ

У тому штабі на Поліссі розташовувалося керівництво російських окупаційних військ, які наступали на Київ. Поруч із ним загарбники зберігали чималу кількість техніки, боєприпасів та палива. Ворожий логістично-управлінський центр став ціллю співробітників СБУ.

Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил. Вдале, якісне, диверсійне відпрацювання СБУ разом із артилеристами ЗСУ є прикладом того, що разом – ми сила. Воно посприяло обороні Київщини. Ми відбили ворога, і він був змушений відступати з території України,

– пояснив Малюк.

Завдяки спецслужбі, наша артилерія опинилася впритул до позицій росіян. Спецпризначенці СБУ доставили її у "сіру зону". Важкі 152-мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до ворога. Малюк назвав цю операцію зухвалою, адже позиції для роботи української артилерії готувалися за кілька кілометрів від російських окупантів.

Наші артилеристи успішно відпрацювали по російському командному пункту та знищили його. Під час спецоперації СБУ взаємодіяла з 44 артилерійською бригадою ОК "Захід" ЗСУ. Голова СБУ заявив, що після цієї операції ЦСО "А" та 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ разом із Силами оборони продовжили робити свій внесок у звільнення Київщини. Спецпризначенці підривали мости, мінували логістичні артерії, знищували російських загарбників та ворожу техніку.

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