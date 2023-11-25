Втім, уразити ворожий фрегат не вдалося, тож команда вирішила запустити процес самознищення дронів, аби Sea Baby не потрапили до рук ворога. Про це ідеться у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

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Спецпризначенці розповіли, що усього під час атаки було задіяно п'ять Sea Baby. Рухалися вони двома групами, з двох і трьох дронів.

Зазначають, що у якийсь момент росіяни помітили атаку і підняли в небо винищувачі Су-27. Тож українське командування вирішило, що "Морські малюки" мають зробити гак.

Коли українські морські дрони змінили маршрут, у них на шляху опинився російський фрегат "Адмірал Ессен" – потенційна ціль, спокуса вразити яку, за словами очільника СБУ, була практично непереборною.

Це дуже пріоритетна ціль для нас, і в якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на "Ессен". Так, ми облизувалися на "Ессен". Але обійшли його на відстані 1,5 кілометра. Бо в нас була чітка задача верховного головнокомандувача. До того ж на самому кораблі уже знали про існування в нас морських дронів і пильнували,

— розповів він.

Чому не вдалось досягти цілей

Зрештою спецпризначенці вирішили, що перша група дронів продовжить рух у напрямку Кримського мосту, а другу групу з трьох дронів, у яких не вистачало пального, щоб дістатися до мосту, спрямували навздогін російському фрегату. Однак гонитва виявилася безуспішною.

Річ у тім, що "Адмірал Ессен" прямував до бухти у Новоросійську, а у дронів закінчувалося паливо. Зрештою в СБУ вирішили "самоліквідувати" усі три дрони у морі поблизу Ялти.

Кримський міст приречений