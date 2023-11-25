Впрочем, поразить вражеский фрегат не удалось, поэтому команда решила запустить процесс самоуничтожения дронов, чтобы Sea Baby не попали в руки врага. Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис".

Смотрите также Момент поражения Крымского моста: кадры взрывных эмоций работников СБУ

Спецназовцы рассказали, что всего во время атаки были задействованы пять Sea Baby. Двигались они двумя группами, из двух и трех дронов.

Отмечают, что в какой-то момент россияне заметили атаку и подняли в небо истребители Су-27. Поэтому украинское командование решило, что "Морские малыши" должны сделать крюк.

Когда украинские морские дроны сменили маршрут, у них на пути оказался российский фрегат "Адмирал Эссен" – потенциальная цель, соблазн поразить которую, по словам главы СБУ, был практически неотразим.

Это очень приоритетная цель для нас, и в какой-то момент коллектив начал сомневаться и думать, а не пойти ли на "Эссен". Да, мы облизывались на "Эссен". Но обошли его на расстоянии 1,5 километра. Ибо у нас была четкая задача верховного главнокомандующего. К тому же на самом корабле уже знали о существовании у нас морских дронов и следили,

– рассказал он.

Почему не удалось достичь целей

В конце концов спецназовцы решили, что первая группа дронов продолжит движение в направлении Крымского моста, а вторую группу из трех дронов, у которых не хватало горючего, чтобы добраться до моста, направились вдогонку российскому фрегату. Однако погоня оказалась безуспешной.

Дело в том, что "Адмирал Эссен" направлялся к бухте в Новороссийске, а у дронов заканчивалось топливо. В конце концов в СБУ решили "самоликвидировать" все три дрона в море вблизи Ялты.

Крымский мост обречен