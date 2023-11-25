Там показали, что при атаке не все прошло идеально. К примеру, дрон Sea Baby прошел прямо между опорами моста, поэтому пришлось его оперативно перенаправлять.
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Эмоции СБУ были невероятны
Как рассказали служащие Службы безопасности Украины, через 5 – 7 минут первый украинский дрон уже был у моста. Когда он прошел между опорами, оператору сразу дали указание на разворот и атаку автомобильной части. Произошел первый взрыв. Он вызвал взрыв эмоций у работников СБУ.
Все же мужчины, они немного ребята, немного дети. Все начали скакать, обниматься, радоваться – ура, мы победили,
– делится бригадный генерал с позывным "Хантер".
Впервые в истории морских боев удалось поразить такой объект таким способом. Однако реакцию россиян увидеть не удалось – первый дрон обесточил незаконную застройку. Прямо в это время по мосту мчался поезд. Первым указанием было догнать локомотив и ударить опору под ним.
Однако он двигался из Крыма, поэтому, скорее всего, был пуст. Поэтому СБУ вернулись к предварительным задачам. Когда второй дрон достиг своей цели, никто не сдерживал своих эмоций, миссия завершена. Это было настоящее военное счастье.
Моменты удара по Крымском мосту: смотрите видео
Крымский мост будет уничтожен
- Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Крымский мост обречен на уничтожение. Благодаря двум операциям, как минимум, российские группировки в Херсонской и Запорожской областях перестали получать военное подкрепление из Крыма.
- В среду, 22 ноября, ГУР опубликовало видео, на котором показано море, мост, соединяющий Крымский полуостров с территорией России и украинский флаг. Разведка подписала видео так: "Крымский осенний ветер и совершенно излишняя конструкция"
- В ГУР заявили, что Крымский мост будет уничтожено тогда, когда нужно. Он подчеркнул, что вопрос с российскими мостами можно воспринимать как фетиш или, условно, пожелание к новому году, ведь это "логическое и естественное желание для многих людей", но всему свое время.