Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что на самом полуострове оккупанты не слишком чувствуют себя безопасно, передает 24 Канал.
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Что будет с Крымским мостом в будущем
Юсов отметил, что о планах Украины по Крымскому мосту уже есть заявления военно-политического руководства нашего государства и военно-морских сил. Он отметил, что поражения мостового перехода будут.
Все будет, и будет тогда, когда нужно,
– сказал представитель ГУР.
Он подчеркнул, что вопрос с российскими мостами можно воспринимать как фетиш или, условно, пожелание к новому году, ведь это "логическое и природное желание многих людей". В то же время Юсов заверил, что все произойдет, когда нужно.
В то же время представитель ГУР МО подчеркнул, что в настоящее время также идет комплексная работа по деоккупации наших территорий. Этот процесс осуществляется безусловно в Крыму тоже.
Напоследок Юсов подчеркнул, что оккупанты сегодня действительно не чувствуют себя в безопасности на аннексированном полуострове. Более того, количество техники, логистических центров, запасов и хранилищ боекомплектов оккупантов, по словам Юсова, будет только расти, как и личного состава российской армии.
Почему Крымский мост до сих пор полностью не разрушили
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ответил, почему Крымский мост до сих пор не разрушили полностью. Он подчеркнул, что разрушение мостового перехода будет тогда, когда этого потребует ситуация.
- Плетенчук подчеркнул, что в отличие от россиян наше государство не страдает символизмом. Поэтому у военных нет плана разрушить какой-либо объект до определенного срока.
- Напоследок спикер ВМС сказал, что оккупанты всеми способами пытаются защитить свой Крымский мост. В то же время он подчеркнул, что проход там достаточный, чтобы "туда прошмыгнул наш маленький дрон".