Для этого нужны ракеты ATACMS с большей дальностью, чем сейчас есть у ВСУ, и мощная авиация. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.
Читайте также Изобретательность СБУ не позволяет России защитить Крымский мост, – разведка Британии.
Крымский мост – самая большая оружейня
Петр Черник убежден, что правильный путь разрушения Крымского моста – это массированные ракетные удары. Нужны ракеты ATACMS. ВСУ получили это вооружение в модификации М39, наносящие удары до 165 километров. Украине необходима модификация М48 или М57 с фугасной частью на 227 килограммов.
Важна массированность. Одной – двумя ракетами можно нанести вред. Однако, чтобы мост был по-настоящему не функциональный, он должен упасть под воду на несколько десятков метров, а лучше – на несколько сотен. И самое главное – чтобы россияне не могли его восстанавливать. Это десятки ракетных залпов. Пока что о таком количестве ракетного вооружения не говорится,
– сказал он.
Если Крымский мост действительно упадет, оккупанты не смогут его отремонтировать, это будет ощутимо. Ведь в Крым свозили самые разные материалы не с 2022, а с 2014 года. По мнению военного эксперта, это самая большая оружейня.
Однако падения моста тоже будет маловато. Необходимо уничтожить большие десантные корабли. Один такой корабль может брать до 500 тонн груза. Также авиация, например, Ил-76 может брать на борт до 40 тонн груза.
"К этому вопросу нужно подходить комплексно. Здесь нужно не только дальнобойные ракеты, но и очень хорошую авиацию – истребители с дальнобойными ракетами класса воздуха – воздух, которые могли бы уничтожать воздушные цели", – подчеркнул Черник.
Черник об уничтожении Крымского моста: смотрите видео
Украина получила ATACMS: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что поставка дальнобойных ракет ATACMS ВСУ будет продолжаться регулярно, пока Украина не освободит все свои территории. Вопрос предоставления ракет ATACMS является ключевым в переговорах лидеров Украины и США.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что наличие ATACMS в ВСУ повлияет на ход войны. Это вооружение позволит существенно повлиять на вражеские возможности. В то же время у Украины есть определенные обязательства по их использованию.
- Издание The New York Times написало о переговорах Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена по ATACMS. Во время саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский не скрывал разочарования из-за отказа США передавать эти ракеты. Государственный секретарь США Энтони Блинкен настаивал, что Украине нужно предоставить больше оружия. В то же время глава Пентагона Ллойд Остин был убежден, что передача Украине ATACMS может ослабить Штаты.
- Отмечается, что осенью 2023 года Джейк Салливан организовал группу, которая провела детальный анализ ситуации. Одним из ключевых аргументов за принятие этого решения называли предоставление Украине Storm Shadow, за что Владимир Путин ничего не сделал. Впоследствии в администрации лидера Штатов поддержали передачу Украине ATACMS, через некоторое время Джо Байден тоже был "за".