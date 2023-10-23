Для этого нужны ракеты ATACMS с большей дальностью, чем сейчас есть у ВСУ, и мощная авиация. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.

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Крымский мост – самая большая оружейня

Петр Черник убежден, что правильный путь разрушения Крымского моста – это массированные ракетные удары. Нужны ракеты ATACMS. ВСУ получили это вооружение в модификации М39, наносящие удары до 165 километров. Украине необходима модификация М48 или М57 с фугасной частью на 227 килограммов.

Важна массированность. Одной – двумя ракетами можно нанести вред. Однако, чтобы мост был по-настоящему не функциональный, он должен упасть под воду на несколько десятков метров, а лучше – на несколько сотен. И самое главное – чтобы россияне не могли его восстанавливать. Это десятки ракетных залпов. Пока что о таком количестве ракетного вооружения не говорится,

– сказал он.

Если Крымский мост действительно упадет, оккупанты не смогут его отремонтировать, это будет ощутимо. Ведь в Крым свозили самые разные материалы не с 2022, а с 2014 года. По мнению военного эксперта, это самая большая оружейня.

Однако падения моста тоже будет маловато. Необходимо уничтожить большие десантные корабли. Один такой корабль может брать до 500 тонн груза. Также авиация, например, Ил-76 может брать на борт до 40 тонн груза.

"К этому вопросу нужно подходить комплексно. Здесь нужно не только дальнобойные ракеты, но и очень хорошую авиацию – истребители с дальнобойными ракетами класса воздуха – воздух, которые могли бы уничтожать воздушные цели", – подчеркнул Черник.

Черник об уничтожении Крымского моста: смотрите видео

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