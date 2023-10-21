Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вопрос поставки ракет ATACMS является ключевым в переговорах президентов Украины и США. В частности, он подтвердил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе.
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Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, которые мы используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно оккупирована террористами,
– отметил Данилов.
Он выразил благодарность нашему президенту – Владимиру Зеленскому за то, что он напрямую занимается этим вопросом.
Поставки не прекратятся
Что касается технических характеристик, Данилов объяснил, что не может говорить, на какое расстояние они будут отправляться.
Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим нашу территорию. К этому времени поставки оружия не остановятся,
– подчеркнул Данилов.
Главное о передаче ATACMS Украине
- Британские разведчики убеждены, что наличие ракет ATACMS и недавняя атака по российским аэродромам заставит страну-агрессора передислоцировать свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронт.
- Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.