Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вопрос поставки ракет ATACMS является ключевым в переговорах президентов Украины и США. В частности, он подтвердил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе.

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Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, которые мы используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно оккупирована террористами,

– отметил Данилов.

Он выразил благодарность нашему президенту – Владимиру Зеленскому за то, что он напрямую занимается этим вопросом.

Поставки не прекратятся

Что касается технических характеристик, Данилов объяснил, что не может говорить, на какое расстояние они будут отправляться.

Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим нашу территорию. К этому времени поставки оружия не остановятся,

– подчеркнул Данилов.

Обратите внимание. В США существуют 4 основные модификации ракет ATACMS, отличающиеся как типом боевой части, так и массой и дальностью поражения. Какие из них может получать Украина – читайте в материале 24 канала.

Главное о передаче ATACMS Украине

Британские разведчики убеждены, что наличие ракет ATACMS и недавняя атака по российским аэродромам заставит страну-агрессора передислоцировать свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронт.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала