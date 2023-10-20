Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Украина может использовать эти дальнобойные ракеты только в пределах своей суверенной территории.

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В Пентагоне подтвердили ограничения по применению ATACMS

По словам Райдера, как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, предоставленным Соединенными Штатами Украине, Вашингтон получил гарантии, что их будут использовать только в пределах Украины для отвоевывания и защиты суверенной украинской территории.

Я не могу вдаваться в подробности относительно количества предоставленных нами ракет,

– заметил представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, существует ли обязательство предоставить Киеву больше ATACMS, он заявил, что США будут продолжать консультироваться с Украиной, своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ВСУ имеют все необходимое для защиты от России.

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Удар ATACMS по оккупантам в Бердянске и Луганске: коротко

Недавно ВСУ нанесли удары по российскому аэродрому с вертолетами во временно оккупированном Бердянске. Поражения были очень серьезными. Теперь захватчики пытаются найти тех, кто якобы сообщил информацию о расположении техники.

В Силах специальных операций ВСУ подтвердили успешность удара – вражеский склад боеприпасов детонировал до четырех утра. В свою очередь, взрывы в Луганске раздавались до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых.

ВСУ уничтожили 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов, а также повредили взлетные полосы аэродромов.

Следует заметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала