Ракеты ATACMS могут изменить ситуацию на фронте, а Путин очень болезненно воспринимает любое продвижение ВСУ. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин.
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Нервозность Путина
Как считает Марк Фейгин, у Путина была информация, что решение о предоставлении Украине ATACMS будет принято, поэтому эта новость не была для него неожиданной. Конечно, Россия пыталась помешать этому, в частности, угрозами, но безуспешно.
Россия не может добиться целей, которые она ставила для себя. А современное западное вооружение, получаемое Украиной, изменяет баланс сил на фронте. Путин понимает, что ATACMS может изменить ход войны.
Для Путина это болезненно. Ему же докладывают, что происходит. Оправдывают себя: "Что мы можем сделать? Мы ведь с НАТО воюем". Отсюда все эти маразматические предложения "сесть и поесть блины",
– отметил он.
Оппозиционер убежден, что Путин очень нервничает. Он произносит очередные маразматические речи, чтобы доказать Западу свою якобы самоуверенность, но это выглядит бессмысленно.
Фейгин о реакции Путина на ATACMS для Украины: смотрите видео
ATACMS для Украины: последние новости
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS кардинально изменят ход войны в случае своевременной поставки и главное – в достаточном количестве. Кроме того, если Украина получит ATACMS с большей дальностью, например до 300 километров, то это существенно снизит боеспособность российской армии.
- Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что дальнобойные ракеты ATACMS усилят контрнаступление ВСУ. По ее словам, Украине нужны эти ракеты, чтобы уничтожать мощности российских военных в глубоком тылу.
- Британская разведка оценила удары ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Пока нет официальной информации об убытках россиян. Отмечается, что, вероятно, было уничтожено 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 – в Луганске.