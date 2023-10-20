Ракеты ATACMS могут изменить ситуацию на фронте, а Путин очень болезненно воспринимает любое продвижение ВСУ. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин.

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Нервозность Путина

Как считает Марк Фейгин, у Путина была информация, что решение о предоставлении Украине ATACMS будет принято, поэтому эта новость не была для него неожиданной. Конечно, Россия пыталась помешать этому, в частности, угрозами, но безуспешно.

Россия не может добиться целей, которые она ставила для себя. А современное западное вооружение, получаемое Украиной, изменяет баланс сил на фронте. Путин понимает, что ATACMS может изменить ход войны.

Для Путина это болезненно. Ему же докладывают, что происходит. Оправдывают себя: "Что мы можем сделать? Мы ведь с НАТО воюем". Отсюда все эти маразматические предложения "сесть и поесть блины",

– отметил он.

Оппозиционер убежден, что Путин очень нервничает. Он произносит очередные маразматические речи, чтобы доказать Западу свою якобы самоуверенность, но это выглядит бессмысленно.

Обратите внимание! В ночь на 17 октября ВСУ успешно ударили по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS.

Фейгин о реакции Путина на ATACMS для Украины: смотрите видео

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