Для ударов украинская сторона впервые использовала предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности (ATACMS). Это прокомментировали и британские разведчики.

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Британские разведчики отреагировали на удары по аэродромам Бердянска и Луганска

На сегодняшний день масштабы потерь не подтверждены. Однако, вероятно, было уничтожено 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 – в Луганске.

Учитывая то, что российская постоянная авиационная поддержка на сегодняшний день была крайне плохой, российские оборонные линии стали все больше зависеть от ротационной поддержки перед лицом наступления Украины.

– отметили в разведке Великобритании.

По мнению экспертов, Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы на южной оси, которая обеспечивала как материально-техническое обеспечение, так и наступательную способность.

"Если это будет подтверждено, вполне возможно, что эти потери повлияют на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", – считают британские разведчики.

Там подчеркнули: учитывая нынешнюю нагрузку на российское военное производство, подтвержденную потерю каких-либо летательных аппаратов будет трудно компенсировать в кратко- и среднесрочной перспективе.

В разведке также считают, что эта потеря, вероятно, создаст дополнительное давление на российских пилотов и самолеты, уже почти наверняка страдающие от боевого истощения и проблем с обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании.

Существует реальная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи,

– подчеркнули разведчики.

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