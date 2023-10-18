По аэродрому в Бердянске наши военные и запустили ATACMS. Это позволило уничтожить несколько российских вертолетов, что подтвердилось в статистике потерь врага, опубликованной Генштабом ВСУ.
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Хорошо видны следы от поражений
Журналисты "Схем" получили в свое распоряжение спутниковые снимки Planet Labs за 18 октября. На кадрах можно невооруженным глазом увидеть места поражения. Спутниковые снимки показывают нам часть взлетной полосы аэродрома. На ней стояли русские вертолеты. Сейчас их там нет.
Спутниковые снимки аэродрома в Бердянске / Фото "Схемы"
Спутниковые снимки аэродрома в Бердянске / Фото "Схемы"
Профессор аспирантуры Токийского университета Ватанабе Хиденори также выложил в сеть сравнения. На нем можно увидеть, как сменялся аэродром в Бердянске 15 и 17 октября. На нем можно увидеть, что появилось пять темных пятен. Вероятно, на их местах стояли вертолеты.
Сравнение спутниковых сменок 15 и 17 октября: смотрите видео
Что известно об ударе ракетами ATACMS
- Собственно, 17 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина ударила ракетами ATACMS по оккупантам в Луганске и Бердянске. Речь шла о первой операции ВСУ, при выполнении которой применяли этот вид ракет от США.
- Интересно, что 22 сентября в СМИ появилась информация, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, Джо Байден дал обещание Владимиру Зеленскому во время визита в США. Он заверил, что Украина получит ракету ATACMS.
- Вскоре украинские ССО также подтвердили операцию в оккупированных Бердянске и Луганске. Они отметили, что враг понес "значительные потери".
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь шла об ударе по вертолетам и оборудованию армии России на двух аэродромах. Вскоре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал на видео работу этих баллистических ракет.
- The New York Times рассказали, что соответствующие ракеты передавали тайно. Это сделали для того, чтобы застать врасплох российских захватчиков. По имеющейся информации, Киев получил около 20 ATACMS в модификации с кассетными боеприпасами, что способны нести 950 небольших бомб.