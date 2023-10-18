Власне, по аеродрому у Бердянську наші військові і запустили ATACMS. Це дозволило знищити кілька російських гелікоптерів, що підтвердилося у статистиці втрат ворога, опублікованій Генштабом ЗСУ.
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Добре видно сліди від уражень
Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження супутникові знімки Planet Labs за 18 жовтня. На кадрах можна неозброєним оком побачити місця ураження. Супутникові знімки демонструють нам частину злітної смуги летовища. На ній стояли російські гелікоптери. Зараз їх там немає.
Супутникові знімки аеродрому у Бердянську / Фото "Схеми"
Супутникові знімки аеродрому у Бердянську / Фото "Схеми"
Професора аспірантури Токійського університету Ватанабе Хіденорі також виклав у мережу порівняння. На ньому можна побачити, як змінювався аеродром у Бердянську 15 і 17 жовтня. На ньому також можна побачити, що з'явилося п'ять темних плям. Імовірно, на їхніх місцях стояли гелікоптери.
Порівняння супутникових змінків 15 і 17 жовтня: дивіться відео
Що відомо про удар ракетами ATACMS
- Власне, 17 жовтня видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна вдарила ракетами ATACMS по окупантах у Луганську і Бердянську. Мовилося про першу операцію ЗСУ, під час виконання якої застосовували цей вид ракет від США.
- Цікаво, що 22 вересня у ЗМІ з'явилася інформація, посилаючись на анонімні джерела у Білому домі, що Джо Байден дав обіцянку Володимиру Зеленському під час візиту до США. Він запевнив, що Україна отримає ракети ATACMS.
- Невдовзі українські ССО також підтвердили операцію в окупованих Бердянську та Луганську. Вони зазначили, що ворог зазнав "значних втрат".
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, йшлося про удар по вертольотах і устаткуванню армії Росії на двох аеродромах. Невдовзі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав на відео роботу цих балістичних ракет.
- До слова, The New York Times розповіли, що відповідні ракети передавали таємно. Це зробили для того, щоб застати зненацька російських загарбників. За наявною інформацією, Київ отримав близько 20 ATACMS у модифікації з касетними боєприпасами, що здатні нести 950 невеликих бомб.