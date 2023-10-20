Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, Україна може використовувати ці далекобійні ракети лише в межах своєї суверенної території.

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У Пентагоні підтвердили обмеження для застосування ATACMS

За словами Райдера, як і у випадку з усіма іншими системами та обладнанням, які Сполучені Штати надали Україні, Вашингтон отримав гарантії, що їх використовуватимуть лише в межах України для відвоювання й захисту суверенної української території.

Я не можу вдаватися в подробиці щодо кількості наданих нами ракет,

– зауважив представник Пентагону.

Відповідаючи на питання, чи існує зобов'язання надати Києву більше ATACMS, він заявив, що США продовжуватимуть консультуватися з Україною, своїми союзниками та партнерами, аби гарантувати, що ЗСУ мають все необхідне для захисту від Росії.

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Удар ATACMS по окупантах у Бердянську та Луганську: коротко

Нещодавно ЗСУ завдали ударів по російському аеродрому з гелікоптерами у тимчасово окупованому Бердянську. Ураження були дуже серйозними. Тепер загарбники намагаються знайти тих, хто начебто повідомив інформацію про розташування техніки.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ підтвердили успішність удару – ворожий склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Своєю чергою, вибухи у Луганську лунали до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими.

ЗСУ знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а також пошкодили злітні смуги аеродромів.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу