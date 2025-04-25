Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря президента Сергія Никифорова.

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Що відомо про подальші плани Зеленського

Сергій Никифоров повідомив, що станом на 25 квітня Зеленський повернувся в Україну. Подальший графік президента буде залежати від розвитку ситуації.

Зокрема, наразі невідомо, чи вирушить Зеленський до Ватикану на прощання з Папою Римським.

Нагадаємо, вранці 24 квітня Володимир Зеленський здійснив перший візит до Південно-Африканської Республіки. Однак вже невдовзі президент повідомив, що скасовує частину програми у ПАР і негайно повертається в Україну через російську масовану атаку.